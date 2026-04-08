井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月８日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ（GS）最終節で、オーストラリアと対戦した。両チームともGSでここまで２連勝を飾り、勝点６同士だが、得失点差でオーストラリアが２ポイント、上回る。ヤングなでしこが首位通過するためには勝利しかない。立ち上がりこそ、相手のフィジカルにややてこずる場面もあったが、日本はひるまずアグレッシブにプレ