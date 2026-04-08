連続テレビ小説『風、薫る』が連日、怒涛の展開を迎えていることが話題となっている。「6日放送の第6話でりん（見上愛）は運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへ嫁ぐことを決意します。そして7日放送回で祝言を挙げ、その約10分後には、りんは生まれたばかりの娘を腕に抱いていたのです」（芸能記者）これだけでも十分“駆け足”だが、その勢いは止まらない。「翌8日放送の第8話のオープニングでは、前日まで赤ちゃんだっ