4月8日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― グリーンエナジー＆カンパニー [東証Ｇ]決算月【4月】4/8発表 株主優待制度の継続保有期間の要件を従来の6ヵ月以上→1年以上に変更する。 ■廃止――――――――