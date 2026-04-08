中国メディアの快科技によると、カジュアルファッション大手ユニクロの安徽省合肥市内にある店舗を訪れた客から、「バッグに触れたり、店内を長時間見て回ったりした」との理由で店員に万引きの疑いをかけられたとの声が寄せられた。この客は、店舗側が防犯カメラの映像を完全に確認せずに万引きの疑いをかけたとして、警察側にレシートを提示して自身の潔白を明らかにした。店舗側は防犯カメラの映像を確認した上で、万引きはなか