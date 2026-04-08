中国南部の広西チワン族自治区南寧市の広西医科大学第一付属病院小児集中治療室（PICU）から朗報が伝えられました。キングコブラにかまれた女児が、「仮死状態」を経て3日後、奇跡的に生還しました。中国南部の雲南省文山市に住む3歳の女児が3月27日、自宅で毒蛇にかまれ、30分後に地元の病院へ搬送された際、重度の全身まひ症状が現れ、呼吸不全も伴い、仮死状態に陥りました。その後、広西チワン族自治区の百色市、南寧市へ転院