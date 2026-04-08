子どもが小学校に進学するときに、働き方を検討しなくていけない状況を指す「小1の壁」。ESSEonlineでは、小学1年生以上の子どもを持つ世帯189名（※）を対象に、「小1の壁」に関する調査を実施しました。その結果、41%が「小1の壁」を感じたことがあると回答。そこで読者のリアルな声とともに、「ESSEベストフレンズ101」（有資格者やさまざまな分野での暮らし上手が集まる選抜読者組織）3名の「小1の壁」にまつわるエピソードを