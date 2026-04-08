子どもが1歳前になるとスタートする「離乳食」。安全のための制約も多く、「ちゃんとつくらないと」とプレッシャーに感じるお母さんも多いのでは？しかし、世界の離乳食事情がわかると、気持ちがラクになるかもしれません。今回、多くの国を旅した経験を持ち、3人の子を育てながら、イラストレーター・マンガ家として活躍する織田博子さんに、自身の経験を通して実感した「離乳食との関わり方」について、話を聞きました。※ こ