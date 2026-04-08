4月8日、熊本県内の多くの県立高校で入学式が開かれました。 威勢の良い太鼓の音とともに始まった、熊本西高校の入学式です。 新入生の代表が、高校生活への意気込みを語りました。 新入生代表・山中朝陽さん「期待と不安が入り混じる中ではありますが、高校での出会いや経験を糧とし、自分自身をさらに大きく成長させていきたいと強く願っています」 鬼塚博光校長は「人への思いやりを大切にし、目標に向かって果敢に挑む3年