“運転手がいない”。大阪市が自動運転タクシーの導入を目指します。 4月8日、大阪市役所前で披露された自動運転タクシー。いくつものカメラが取り付けられています。タクシー会社の「newmo（ニューモ）」が開発したもので、車の上部のカメラとセンサーで障害物の位置などを検知し、車内に搭載されたコンピューターで自動運転します。 大阪市は運転手不足などの解決につなげた