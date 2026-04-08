◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月8日マツダ）巨人の田中将大投手（37）が8日の広島戦（マツダ）で今季2度目の先発登板。7回3安打1失点（自責0）と好投するも打線の援護に恵まれず、楽天復帰2年目だった2022年以来4年ぶりとなる開幕2戦2勝をマークすることはできなかった。初回、1番・大盛が遊撃最深部に放った打球を泉口が好守でアウトにすると「ナイスプレー！」と口が動き、泉口に向けて穏やかなスマイルを向けたマ