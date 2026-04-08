子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが4月8日、自身のブログを更新。声優の津久井教生さんへの思いを綴っています。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん難病ALS公表のニャンちゅう・津久井教生さんとの２ショット公開「30年経った今も私はニャンちゅうお姉さんで行かせて頂きます」古村さんは「やるねニャンちゅう」と題した投稿で、1995年から1997年にかけて「ニャンちゅうのお姉さん」として