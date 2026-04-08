◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (8日、マツダスタジアム)巨人先発の田中将大投手が7回1失点で降板しました。初回を三者凡退で立ち上がると、2回は4番・佐々木泰選手のバットを折るショートゴロに。続く前日ホームランのファビアン選手は低めの146キロのストレートで三球三振を奪うと、この回も打者3人で抑えます。3回も三者凡退とし、広島打線の一回り目をテンポ良くパーフェクトに抑えました。4回は中村奨成選手にこの試合初ヒ