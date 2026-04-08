都立公園で倒木が相次いでいることを受けて、東京都の小池知事は都立公園、道路、学校など都の施設にある樹木の緊急点検を実施すると発表しました。小池知事「都有施設について一斉の緊急点検を行うように指示をいたしました」効率的に点検を進めるため、AI技術を活用するとしています。都立砧公園では先月、2日連続でサクラの木などが倒れ、けが人が出る事故が発生するなど、この1か月ほどで倒木が4回発生しています。