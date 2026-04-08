なんだか余裕があって、軽やかに動ける人。そんな“身軽な人”に憧れたことはありませんか？じつはその違いは、もっているものの量ではなく「もち方」にあります。春は暮らしを見直す絶好のタイミング。今回は、以前はもののもち方に悩みを抱えていたという整理収納アドバイザー・まなぷうさんに、無理に減らすのではなく、自分に合った「ちょうどいいもち方」を教えてもらいました。「もちすぎ」は、安心のために起こっている「