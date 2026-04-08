4月7日から香港競馬シーズン最終日の7月15日まで期間限定の騎手免許を取得したジョアン・モレイラ（42＝ブラジル）が騎乗初日の8日、ナイター開催のハッピーバレー1R（芝1200メートル）でいきなり勝利を収めた。ディシジョンリンク（セン4＝ファウンズ、父ヘルベント）とのコンビで臨み、12頭立ての大外枠からスタート。道中じっくり構えると末脚を引き出し、直線は外からズバッと差し切った。期間限定の騎手免許は健康診断