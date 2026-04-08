子どもの学用品収納を整える前に、知っておくと役立つポイントを紹介します。この4月に小学生になったお子さんをもつ、ミニマル暮らしの整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、Nozomiさん流の「仮置き」から始める学用品収納について、4段階に分けて解説してもらいます。1：学用品はまず仮置きで使ってみる新生活で学用品が増えると、最初にしっかり収納を決めたくなりますが、実際の使い方が分からない段階で