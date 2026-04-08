ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！小学生の子ども2人と団地で生活し「もたない暮らし」の情報発信や、片付けサポートの仕事をしている、整理収納アドバイザー1級のかさもさん。ゴミ箱の掃除が苦手だったことから思いきって手放したところ、家事がラクになったそうです。ここでは、かさもさん一家が、ゴミの処理などをどのように行っているのかなどを紹介します。※ 記事の初出