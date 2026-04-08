Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。帰りのスーツケースにお土産を詰め込みすぎて、ファスナーが閉まらない……。空港のロビーでスーツケースの上に座り、家族総出でファスナーを引っ張る姿は、控えめに言って恥ずかしいものです。もしボタンを押すだけで荷物の容量を圧縮できたら、旅はもっとスマートになりそう。荷物が多いこと