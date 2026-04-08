俳優の綱啓永が、８日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。大変だった撮影を明かした。それは、スーパー戦隊シリーズ「騎士竜戦隊リュウソウジャー」の映画を撮影中のこと。綱は、２時間ＮＧを出し、号泣したという。「戦隊モノの現場って、俳優になったばかりの俳優を成長させる場、育てる場みたいなところでもある」とし、「僕の寄りのワンカットを何十テイクもして、約２時間、なんなら３時間いったかなぐらい（撮影