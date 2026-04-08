新体制となったエボリューション８日の新木場大会で、?大巨人?こと石川修司（５０）が入団を発表した。エボリューションは３月２８日の前回大会で、オンリーアドバンス社に事業譲渡し、社長を務めていた諏訪魔が同社の専務に就任すると発表。さらにＣｈｉＣｈｉとＺＯＮＥＳの主力２人が３月いっぱいで退団しフリーとなることを宣言するなど激震が走っていた。そんな中、この日の第１試合に出場した石川修司はシングル戦でアッ