2026年10月に酒税法改正を控え、さらなるシェア拡大が予想されるRTD（そのまま飲めるアルコール飲料）市場。定番ブランドの再ブーストに挑むマーケッターは、この波にどう立ち向かうのか。 キリンビール「氷結」ブランドマネージャー・資逸晴亮（すけいつせいすけ）さん●大阪出身。大学で食品工学を学びながら、マーケティングに興味を持ち日清食品へ就職。『完全メシ』のブランドマネージャーなどを担当し、2025年10月に