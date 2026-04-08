そろそろ肌寒さも和らぎ、軽やかなアイテムをコーデに取り入れていきたいところ。今回は【しまむら】マニアがおすすめする“春っぽいアイテム”に注目しました。程よく個性を効かせながらも、着回しやすいデザインが魅力。着るだけで季節感を引き寄せ、一点取り入れるだけで印象チェンジも狙えそう。春コーデで活躍が期待できるアイテムを、さっそくチェックしてみて。 レース使いが今っぽいダメージデニ