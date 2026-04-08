元AKB48でYouTuberの鈴木優香(25)が6日、デジタル限定写真集「Bloom」（ワニブックス)をリリースした。 【写真】マシュマロ＆艶めかしい表情が素敵です 3カ月連続発売の第1弾。柔らかそうで優美なプロポーションを際立たせるピンクの衣装や、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。純白衣装に身を包んだ振り返りバックショットでは、くびれたウエストが強