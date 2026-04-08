イギリスの作家であるJ・R・トールキンは、「中つ国(Middle-earth)」と呼ばれる世界を舞台にした『指輪物語』や『ホビットの冒険』といった物語を著しました。この中つ国の地形をトールキンの作品に対応しながらチェックできるインタラクティブマップ「Middle-earth - Interactive Map」が公開されています。Middle-earth - Interactive Maphttps://middle-earth-interactive-map.web.app/Middle-earth - Interactive Mapにアクセ