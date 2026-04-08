◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月８日、栗東トレセン昨年の最優秀３歳牝馬に輝いたエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は行きっぷりよく、最後もパワフルな脚取りで加速。坂路で５２秒１―１２秒６の好時計をマークした。昨年の香港マイル１１着以来の実戦となるが、久々の不安を感じさせなかっ