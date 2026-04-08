◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が移籍２年目で最長となる７回を投げ、７９球で３安打１失点（自責０）５奪三振と力投した。開幕２連勝を目指して先発。１４０キロ台中盤の直球にツーシーム、スライダー、スプリット、カットボール、スプリットチェンジ、９０キロ台のスローカーブを駆使し、３回まで打者一巡パーフェクトの立ち上がり。５回まで５９球の省エネ投球で２