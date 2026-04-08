お笑いコンビ「千鳥」がＭＣを務めるＡＢＥＭＡのバラエティー番組「チャンスの時間」が５日に放送され、２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が、ネット上で誹謗中傷のようなアンチコメントを書き込むネットユーザーと“直接対決”した。「世直しのためにアンチに会いたい」という企画でＶＴＲ出演した中山は、普段からアンチコメントに悩まされているといい、「芸人さん、タレントさん、アーティストの方に