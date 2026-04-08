◆東都大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽立正大５―２東洋大（８日・神宮）２０２１年春以来、１０シーズンぶりに１部に復帰した立正大が、今季初勝利を挙げた。２―２で迎えた５回表２死一、二塁のチャンスで、４番・三好元気中堅手（３年＝聖光学院）が左翼線へ勝ち越しの２点二塁打を放った。昨秋、２部リーグで４割４分２厘の打率を残し、首位打者に輝いた主砲は「自分の長所は、スイングが強く、なおかつバットコントロ