大相撲の序ノ口・翔盛（中村）が８日、東京・墨田区の部屋の稽古で、兄弟子らとの申し合い稽古で汗を流した。翔盛は大分・中津東高を経て、１月の初場所で初土俵、春場所は序ノ口で６勝を挙げて優勝決定ともえ戦まで進んだ。現在は新弟子らが相撲の基礎を学ぶ相撲教習所に通っている。中村部屋は創設時から稽古の２部制を採用していることもあり、午前は相撲教習所の稽古、午後は部屋の稽古と、１日２回まわしを締める多忙な日