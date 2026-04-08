元ドイツ代表のＤＦで、元浦和監督のギド・ブッフバルト氏（６５）は８日、さいたま市内でケルヒヤー社主催のスペシャルトークイベントに出席した。イベントには浦和の監督時代の教え子で、現在はＪ３群馬の代表取締役社長を務める細貝萌氏（３９）も参加した。ブッフバルト氏は「浦和は第２の故郷」と表現し、久々の来日に喜びを示した。ブッフバルト氏は１９９４年の米国Ｗ杯後に浦和へ加入。自身が加入した当時はＪリーグ開