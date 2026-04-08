◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年4月8日京セラドーム）オリックスは前夜のヒーロー・宗がこの夜も仕事を果たした。2―1とリードして迎えた5回1死二、三塁の好機。ジャクソンの初球をとらえ、右翼線を破る2点二塁打で突き放した。「野口がしっかりとバントを決めてチャンスを広げてくれましたし、初球から仕掛けていける準備をしていたので、いい結果に結びついて良かったです」自身の一打を振り返るとともに、