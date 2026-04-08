HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話の終盤、コーチ陣が4人の候補生を緊急招集。これまでにない緊張感の中で、最後通告とも取れる厳しい言葉を浴びせた。【映像】練習生を呼び出し…コーチたちが怒る実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス