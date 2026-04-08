◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。開幕から好スタートを切ったヤクルトの特徴は、ここまで犠打ゼロという積極的な野球。1点差の3回無死一塁で「ここはバントでしょ。せんかったら、おかしいですよ」と発言していた岡田顧問。5回無死一、二塁の場面では「阪神もけん制を入れたらいい」と注目をする中、8番・伊藤が今