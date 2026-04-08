お笑いトリオ・パンサーの向井慧が８日、都内で行われた、映画「これって生きてる？」（１７日公開）の特別試写イベントに出席。自身の結婚観などを語った。今作は離婚の危機を迎えた夫婦が、自分たちの幸せを再発見する物語。中年夫婦の日常がリアルに描かれた作品とあって向井は「僕ぐらいの年齢の人は刺さる」と苦笑い。現在独身のため、結婚願望を問われると「めちゃくちゃあります！」と力強く語った。理由は「単純にや