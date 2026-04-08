インターネット上で証券口座が乗っ取られ、不正に株式が売買されるケースが相次いでいる問題で、金融庁は８日、３月の不正な売買額が３０２億円に上ったと発表した。３か月連続で増加し、昨年８月（５３３億円）以来の水準となった。口座乗っ取りを巡っては、誘導した偽サイトでパスワードを盗むフィッシング詐欺の手口が多いとされ、証券各社は指紋や顔などの生体情報を活用した認証方式の導入を進めている。しかし、各社が対