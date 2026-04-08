国道8号で発生した危険運転容疑の死亡事故など県内の国道で死亡事故が相次いでいることを受けて、県警察本部はきょう、国道8号でヘリコプターやパトカーなどによる一斉の取り締まりを行いました。 ◆KNB川腰裕平 記者「まもなく、県警ヘリ、白バイ、パトカーが国道8号に向けて出動します。空と陸から取り締まりを強化します」きょうは、県警ヘリコプター「つるぎ」と白バイやパトカーが出動