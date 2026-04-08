ハイシニアになって、さすがに食欲が落ちてきたちーちゃん。 食欲増進のために、耳に薬を塗っています。これを塗ると食欲が増して、いつも通り食べられます。 この薬は実は海外から輸入していて、円安の影響もあって非常に高いです。一塗り数百円以上します。獣医さんから取り寄せてもらって買っています。 ただ効果は結構あるようで、ちーちゃんの食欲が保たれているのかなとは思います。もちろん好きな