しっとりと家族を出迎えるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で243万4000回再生を突破し、「犬ってこんなしっとり喜ぶんだ…」「破壊力がやばい」「可愛くて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：15時間ぶりに帰宅→ドアを開けたら、犬が出迎えて…赤ちゃんすぎる『まさかの甘え方』】 ドアを開けたら、犬が… Instagramアカウント「bellaver_6」の投稿