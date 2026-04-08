新1年生に元気に登校してもらえるように…新潟市北区では警察官が横断歩道の渡り方を指導しました。期待がふくらむ、初めての登校日。警察官がすかさず声をかけます。＜警察官＞「横断歩道を渡る時は手をあげて右、左、 右を見て車が来ないことを確認してから 手をあげたまま渡ることを心がけてほしいと思います」新潟北署では地域のボランティアなどとともに春の交通安全運動にあわせて新1年生に横断歩道の渡り方を指導。その名も