病院の前と後で態度が違いすぎる…！そんなわんこの姿がSNSで話題を集めています。ご機嫌からの激しすぎる落差には「よほどお疲れですね…」「労働後の自分かと思った(笑)」「かわええなぁ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お出かけでウキウキな大型犬を『病院に連れて行った』結果→疲れ果ててしまい…あからさますぎる『態度の違い』】 ウキウキ♪お出かけだと勘違い！？ TikTokアカウ