県病院局は8日、飲酒後に自転車を運転し検挙されたとして県立病院に勤務する職員の懲戒処分を発表しました。4月8日付けで停職1か月の処分を受けたのは県立病院一般職員の20代男性です。県によると男性職員は去年10月に新発田市内の飲食店で飲酒後、帰宅途中に自転車を運転していたところ、パトカーに停車を命じられ検査したところ、呼気から基準を超えるアルコールが検出されたことから、検挙されました。男性は当時「