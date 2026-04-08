ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に、大相撲元大関の把瑠都が挑戦者第1号として参戦する。 （関連：【動画あり】オーディションには『今日好き』メンバーの兄も参加） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から30時間ノンストップで放送される特別番組。ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、人気オリジナル番組の特別版に加