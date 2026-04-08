HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（以下、ワースカ）の#7が、4月7日にABEMAにて放送された。 （関連：【画像あり】第7話の場面カット（複数あり）） 本作は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、2026年のグローバルデビュ&