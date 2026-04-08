3月、三重県の新名神高速で６人が死亡した事故で逮捕された大型トラックの運転手が「スマートフォンを見ていた」と供述していることが新たに分かりました。 【現場の画像】事故当時の様子 焼け焦げた乗用車やトラック… 新名神で6人死亡 三重 3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、水谷水都代容疑者（54）が運転する大型トラックが、一家5人で関西方面へ観光に向かっていた静岡県袋井市の松本幸司さん（45）の車に