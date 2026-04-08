大村市で、約6000本のシャクナゲが見ごろを迎えています。 可憐な白、あでやかなピンクなど、色とりどりのシャクナゲ。 大村市の裏見の滝自然花苑では約40種類、6000本の世界各国のシャクナゲが見ごろを迎えています。 （諫早市から） 「初めて見て、色がいっぱいあるとは知らなかった。サクラの花とマッチングしてすごく素敵」 （大村市） 「すごくきれいでいろんな色があって、滝と一緒に見る