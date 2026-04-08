◆米大リーグホワイトソックス２―４オリオールズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）総合格闘家セルジオ・ペティス（３２）が７日（日本時間８日）、米大リーグ・ホワイトソックスーオリオールズ戦で始球式に登場。捕手役を務めた今シーズンからホワイトソックスに移籍した村上宗隆との関係が話題となっている。村上はペティスと対戦経験のある堀口恭司のファンとして知られ、登場曲も堀口と同じ米ラッパー、フ