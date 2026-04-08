◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）ヤクルトが今季１０戦目にして初めて送りバントを決めた。１―２と１点をリードされた５回無死一、二塁。伊藤琉偉が２球目を投前に転がし、バントを成功させた。しかし１死二、三塁から代打の北村が空振り三振。続く長岡が二ゴロに倒れ得点には結びつかなった。