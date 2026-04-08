◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）広島の先発・森翔平投手が７回６安打無失点でマウンドを降りた。２回、１死から連打を浴び一、三塁。浦田を二直に封じ、飛び出していた一塁走者もアウトにしピンチを切り抜けた。４回にも１死からダルベックに中前打を浴びたが、続く岸田を遊ゴロ併殺に抑えた。５回にも２死二塁を招いたが、田中将を投ゴロに打ち取った。打線は８回に先制点を挙げた。２年連続