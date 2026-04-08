8日午前3時10分ごろ、東京都渋谷区広尾5丁目のブランド品買い取り販売店に複数人が侵入し、バッグや時計など計約1億2700万円相当の商品が盗まれた。警視庁が窃盗事件として捜査している。渋谷署によると、盗まれたのはバッグ80点、時計2点、アクセサリー5点。通報を受けた警察官が駆け付けたところ、店のシャッターがこじ開けられ、ショーケースが壊されていた。営業時間外でけが人はなかった。店の防犯カメラの捜査や目撃情