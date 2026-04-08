イランのアッバス・アラグチ外相は８日、自身のＳＮＳで発表した声明で、ホルムズ海峡について、米国との協議が行われる２週間は安全な通過が可能だと明らかにした。「イラン軍と調整し、技術的な制限に配慮した上で」との条件が付けられている。米イスラエルの対イラン軍事作戦を受けて、ホルムズ海峡はイランにより事実上封鎖されている。だが、イランは、米国やイスラエルに関係しない船舶はイラン軍と調整すれば通過できる